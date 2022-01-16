Порывистый ветер прогнозируют на Алтае 16 января 2022 года

Окна в квартире и балкон следует закрыть Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские синоптики прогнозируют на воскресенье, 16 января, порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Такая погода установится с ночи и продержится весь день.

- 16 января ночью и днем прогнозируется небольшой, а местами по краю умеренный снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица, - говорится в предупреждении ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели рекомендуют по возможности не покидать жилище, а находясь дома, следует закрыть окна и балкон. Если же вы окажетесь на улице, желательно обходить рекламные щиты, не искать укрытие под деревьями, а также нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с балконов могут падать посторонние предметы.