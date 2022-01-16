В Барнауле молодой водитель врезался в ограждение

Наезд на ограждение в Барнауле. Скриншот: видео со страницы "Инцидент Барнаул"

В субботу, 15 января, в Барнауле молодой водитель по неустановленной причине врезался в ограждение. Об этом рассказали очевидцы.

- На пересечении улиц Антона Петрова и Островского примерно в 16:05 произошло ДТП. Предположительно водитель потерял сознание и автомобиль влетел в ограждение, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «Инцидент Барнаул».

Только каким-то чудом обошлось без жертв: очевидцы быстро подскочили к автомобилю и попытались достать водителя, но двери не открывались, тогда разбили окно и заглушили автомобиль, так как его хозяин был без сознания, но при этом нога оставалась на педали газа и в любой момент машина могла поехать дальше и последствия могли быть куда печальнее.

Позже, когда водитель пришел в себя очевидцы отметили, что в целом он выглядел трезвым и вел себя вполне адекватно. Что произошло – установят полицейские.