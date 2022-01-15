На Алтае пропал 32-летний мужчина

Пропавший мужчина Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пропал 32-летний Сергей Крачнаков, уроженец Горно-Алтайска. Об этом сообщает МВД региона.

– Около часа ночи 14 января мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, – отметили в ведомстве.

Приметы пропавшего: азиатская внешность, на вид около 30-35 лет, волосы черные короткие, глаза карие, рост около 178-180 см.

Был одет: шапка серого цвета, куртка темно-серого цвета, штаны цвета «Хаки», ботинки черные.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8(38822) 9-25-11; 9-25-48, 8-913-996-2922 или ближайший отдел полиции.