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Общество30 декабря 2021 9:56

В Барнауле на перекрестке, где погибла школьница, появился светофор

На комплекс потратили более 2 млн рублей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Новый светофорный комплекс

Новый светофорный комплекс

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на перекрестке проезда Северного Власихинского с улицей Шумакова начали работать светофоры. Их установили после трагедии с девочкой, которую сбила маршрутка, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу, пишет мэрия.

- Комплекс включает в себя 12 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4 светильника для дополнительной подсветки пешеходных переходов. Стоимость комплекса составила более 2 млн рублей, - рассказали в администрации.

В этом году также установили светофоры на перекрестках Георгия Исакова – Островского; Комсомольский — Интернациональная; Георгиева — Сухэ-Батора, а также на перекрестке Взлетная – Сиреневая. Все они относились к категории мест концентрации ДТП.