Водитель обматерил женщину и высадил посреди дороги в Барнауле

От волнения жительнице региона стало плохо Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице водитель автобуса №20 оскорбил пассажирку и высадил ее на дороге вдали от остановочного пункта. От переживаний женщине стало плохо, пишет «АиФ –Алтай».

– По словам горожанки, она приехала в Барнаул к родственникам и села на автобус №20. Женщина должна доехать до остановки «Лесная поляна» и попросила кондуктора подсказать, когда именно нужно выйти, – отмечает издание.

Пассажирка утверждает, что в ответ кондуктор начала ругаться, а вскоре к оскорблениям подключился и водитель. Он проехал нужную остановку и высадил пассажирку посреди дороги. С тяжелой сумкой она вернулась к остановке на противоположной стороне, однако ехал тот же автобус, водитель просто не остановился и проехал мимо.

От волнения жительнице региона стало плохо, она позвонила родственникам. Ее встретили на автомобиле и привезли домой.

Женщина планируют обратиться в Роспотребнадзор.