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Общество30 декабря 2021 7:04

Водитель обматерил женщину и высадил посреди дороги в Барнауле

Она намерена обращаться в Роспотребнадзор
Герман Архаров
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
От волнения жительнице региона стало плохо

От волнения жительнице региона стало плохо

Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице водитель автобуса №20 оскорбил пассажирку и высадил ее на дороге вдали от остановочного пункта. От переживаний женщине стало плохо, пишет «АиФ –Алтай».

– По словам горожанки, она приехала в Барнаул к родственникам и села на автобус №20. Женщина должна доехать до остановки «Лесная поляна» и попросила кондуктора подсказать, когда именно нужно выйти, – отмечает издание.

Пассажирка утверждает, что в ответ кондуктор начала ругаться, а вскоре к оскорблениям подключился и водитель. Он проехал нужную остановку и высадил пассажирку посреди дороги. С тяжелой сумкой она вернулась к остановке на противоположной стороне, однако ехал тот же автобус, водитель просто не остановился и проехал мимо.

От волнения жительнице региона стало плохо, она позвонила родственникам. Ее встретили на автомобиле и привезли домой.

Женщина планируют обратиться в Роспотребнадзор.