Порядка 14 млрд рублей потратит Фонд социального страхования на реабилитацию жителей Алтая

Более 3 тыс. жителей отправили в санатории Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 14 млрд рублей потратит в 2021 год Фонд социального страхования на реабилитацию жителей Алтайского края. Пятая часть этих денег направлена на выплаты жителям края с инвалидностью, а также занятым уходом за ними, рассказали в учреждении.

- В 2021 году 3 тысячам жителей края перечислено свыше 27 млн рублей в рамках оплаты 4 дополнительных выходных дней родителям детей-инвалидов. 8,5 тысяч работников, пострадавших на производстве, получили единовременные и ежемесячные выплаты от ФСС на сумму более 800 млн. рублей, - сообщает пресс-служба.

Жителям с инвалидностью выдали более 7 млн изделий стоимостью свыше 480 млн рублей. Сюда входят кресла-коляски, протезы, смартфоны с видеосвязью и навигацией, телевизоры с большой диагональю, специальная одежда и ортопедическая обувь.

Более 3 тыс. жителей отправили в санатории, компенсировали 117 авиаперелетов, 207 проездов автотранспортом и 2700 проездов по железной дороге к месту лечения и обратно.