Побыть немного волшебником – это так здорово!

У каждого из нас есть возможность осуществить чью-то мечту Фото: из архива компании

Директор филиала компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» Николай исполнил мечту двух мальчишек.

Они написали о каком подарке мечтают на новый год. А Николай Пантелеев снял с елки желаний шарики с их мечтами.

Оба мальчика из многодетных замечательных семей. Кирилл из Алейска мечтал о книге, которую и получил вместе с сертификатом в книжный магазин. А Степану из Заринска очень хотелось беговые лыжи с ботинками и палками. И его мечту исполнили даже немного больше.

Как же здорово увидеть радость в глазах этих ребят. «Елка желаний» – это замечательная акция, которая проводится в регионе несколько лет. У каждого из нас есть возможность осуществить чью-то мечту. Давайте же будем этой возможностью пользоваться!