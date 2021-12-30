На Алтае двое мужчин нарубили берез на 56 тысяч рублей

"Черных" лесорубов задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Залесовском районе двое мужчин незаконно срубили четыре березы и увезли их к себе домой, пишет краевая полиция.

- Как пояснили задержанные, они срубили их, так как данные деревья находились рядом друг с другом. Поэтому мужчины срубили их поочередно, очистили от сучков, распилили и загрузили при помощи трактора в свою телегу и перевезли домой, - рассказали в ведомстве.

Ущерб оценили в суме более 56 тыс. рублей. Также в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которые направлены с обвинительным заключением в районный суд для принятия процессуального решения.