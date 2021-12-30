В Яровом и Славгороде подтвердился факт завышения стоимости угля

В итоге организацию оштрафовали на 6199 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура проверила цены на уголь после жалоб жителей Славгорода и Ярового на завышенные цены. Этот факт подтвердился, сообщает краевая прокуратура.

- Установлены факты реализации твердого топлива с превышением предельных максимальных цен ООО «Алтай-СУЭК» и индивидуальным предпринимателем Евсейко В.В., в связи с чем в отношении указанных лиц возбуждены производства об административных правонарушениях, - рассказали в ведомстве.

Максимальная стоимость дров для городов Славгород и Яровое составляет 1313 рублей за кубометр. Цена за тонну на уголь не должна превышать 3797 рублей для жителей Славгорода и 3881 рубля — для Ярового. Уголь-концентрат может стоить не более 4376 рублей за тонну.

В итоге организацию оштрафовали на 6199 рублей, а индивидуальному предпринимателю вынесли предупреждение.