К детям осужденных на Алтае пришел Дед мороз из УФСИНа

Все мальчики и девочки получили из рук сказочных гостей сладкие подарки к празднику.

Дед Мороз из алтайского УФСИН поздравил детей осужденных родителей. Праздничную акцию провели для детей, родители которых осуждены к наказаниям без лишения свободы и состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщает пресс-служба.

- Участие в ней приняли сотрудники филиала по городу Новоалтайску УИИ, работники Комплексного центра социального обслуживания населения и других организаций системы профилактики, - рассказали в ведомстве.

Детей поздравили главные новогодние волшебники – Дед Мороз, в роли которого выступил инспектор новоалтайского филиала УИИ Сергей Бардышев. Вместе с ребятами они играли и пели песни, водили хоровод и участвовали в конкурсах. Все мальчики и девочки получили из рук сказочных гостей сладкие подарки к празднику.