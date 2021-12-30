В мэрии Барнаула напомнили график работы ЗАГСов на новогодних каникулах

Здание ЗАГСа на проспекте Ленина
Фото: Олег УКЛАДОВ
В администрации Барнаула рассказали о работе ЗАГСов во время новогодних каникул. Зарегистрировать акты гражданского состояния — заключение или расторжение брака, рождение ребенка, усыновление, установление отцовства, перемена имени или смерть — можно будет практически каждый день, но по разным адресам, сообщает мэрия.
- Регистрировать акты гражданского состояния в нерабочие дни с 31 декабря по 8 января будут в Барнауле по графику. 1 и 7 января — выходные дни для всех отделов, - рассказали в пресс-службе.
Обращаться в ЗАГСы можно независимо от места проживания.
31 декабря будет работать отдел ЗАГС по Октябрьскому району;
2 января - отдел ЗАГС по Железнодорожному району и отдел ЗАГС по Индустриальному району;
3 января - отдел ЗАГС по Центральному району;
4 января - отдел ЗАГС по Ленинскому району;
5 января - отдел ЗАГС по Октябрьскому району;
6 января - отдел ЗАГС по Индустриальному району;
8 января - отдел ЗАГС по Железнодорожному району и отдел ЗАГС по Центральному району.