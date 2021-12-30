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Общество30 декабря 2021 1:00

В мэрии Барнаула напомнили график работы ЗАГСов на новогодних каникулах

Зарегистрировать акты гражданского состояния можно будет почти во все дни
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Здание ЗАГСа на проспекте Ленина

Здание ЗАГСа на проспекте Ленина

Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула рассказали о работе ЗАГСов во время новогодних каникул. Зарегистрировать акты гражданского состояния — заключение или расторжение брака, рождение ребенка, усыновление, установление отцовства, перемена имени или смерть — можно будет практически каждый день, но по разным адресам, сообщает мэрия.

- Регистрировать акты гражданского состояния в нерабочие дни с 31 декабря по 8 января будут в Барнауле по графику. 1 и 7 января — выходные дни для всех отделов, - рассказали в пресс-службе.

Обращаться в ЗАГСы можно независимо от места проживания.

31 декабря будет работать отдел ЗАГС по Октябрьскому району;

2 января - отдел ЗАГС по Железнодорожному району и отдел ЗАГС по Индустриальному району;

3 января - отдел ЗАГС по Центральному району;

4 января - отдел ЗАГС по Ленинскому району;

5 января - отдел ЗАГС по Октябрьскому району;

6 января - отдел ЗАГС по Индустриальному району;

8 января - отдел ЗАГС по Железнодорожному району и отдел ЗАГС по Центральному району.