На Алтае мужчина поджег автомобиль работодателя из-за невыплаты зарплаты

Подозреваемого уже опросили, он признался в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай выясняют обстоятельства ЧП с поджогом автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, житель Новосибирска поджег машину работодателя из-за невыплаты зарплаты.

- В дежурную часть Отдела МВД России по Майминскому району обратился 33-летний житель города Новосибирска, который сообщил о поджоге принадлежащего ему автомобиля УАЗ «Патриот» 25-летним жителем города Новосибирска, - отметили в полиции.

По предварительным данным, мужчина пришел решить вопрос по зарплате и прихватил с собой канистру с бензином. Начальник сказал, что пока не может дать ему деньги, из-за чего житель Новосибирска на глазах у работодателя решил отомстить: он разбил стекло авто, облил салон бензином и поджег. Автомобиль сгорел полностью и не подлежит восстановлению. Владелец транспорта оценил ущерб в 700 тысяч рублей.

Подозреваемого уже опросили, он признался в содеянном. Подробности ЧП выясняются.