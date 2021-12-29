На Алтае вынесли приговор по делу о растрате денег с многомиллионного контракта

В прошлом году подсудимый заключил договор на выполнение ремонта дорог на сумму больше 47 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор о растрате 47 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, бывший чиновник признан виновным.

- 29 декабря Железнодорожным районным судом Барнаула провозглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края, - отметили в ведомстве.

Суд установил, что в прошлом году подсудимый заключил договор на выполнение ремонта дорог на сумму больше 47 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные дороги». Он присвоил себе 2 млн рублей, а больше 4 млн рублей растратил.

Мужчина признал свою вину. Его признали виновным и назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права заниматься должности, связанные с «осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года».