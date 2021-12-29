Мария Тибекина покинула социальный комитет мэрии Барнаула

В администрации Барнаула остался без главы социальный комитет Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула остался без главы социальный комитет. Как сообщает «Политсибру, председатель ведомства Мария Тибекина покинула пост.

Мария Тибекина заняла должность главы комитета лишь в феврале этого года, теперь она перешла на работу в администрацию Центрального района Барнаула и стала одним из заместителей главы.

Кто займет место чиновницы в комитете мэрии – пока неизвестно, но источники издания утверждают, что новым руководителем может стать Татьяна Королева, ранее возглавлявшая социальный департамент. Произойти это может в начале следующего года.