Меньше 450 случаев заражения ковидом выявили в Алтайском крае

Всего с начала пандемии зарегистрировано 118547 заболевших Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрирован 441 новый заболевших коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, с начала пандемии было подтверждено больше 118 тыс. случаев заражения.

Общая статистика по ковиду на 29 декабря 2021 выглядит следующим образом:

- 118547 больных ковидом, включая 10468 детей;

- 98470 выздоровевших;

- 7981 умерший: 6530 – от ковида, 1451 – по иным причинам;

- 2161 пациент с ковидом и 198 с пневмонией лечатся в госпиталях;

- 464 человека находятся в тяжелом состоянии, 181 из них подключен к ИВЛ.

- 65007 жителей получили первую прививку, 1032476 полностью привиты.