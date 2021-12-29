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Общество29 декабря 2021 7:32

Комплекс «Горная страна» открылся после коммунальной аварии

Владелец принес извинения тем, кто не смог воспользоваться услугами комплекса
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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31 декабря комплекс будет работать до 18:00

31 декабря комплекс будет работать до 18:00

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае вновь заработал комплекс «Горная страна». Как сообщил владелец придорожного комплекса Алексей Салматов, ранее работу пришлось приостановить из-за порыва на магистральном водопроводе, который обеспечивает водой весь кластер «Золотые ворота Алтая».

- У нас отсутствовала вода и по санитарным нормам мы обязаны были прекратить работу. Сейчас водоснабжение восстановлено. «Горная страна» снова принимает гостей, - пишет Алексей Салматов на своей странице в Facebook.

Также бизнесмен извинился перед теми, кто не смог воспользоваться услугами «Горной страны».

Кстати, 31 декабря комплекс будет работать до 18:00. 1 января планируется выходной, но уже со 2 января «Горная страна» вновь откроет свои двери.