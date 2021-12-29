На Алтае планируют увеличить взносы на капремонт в многоквартирных домах

Минимально он составит от 5,96 до 7,31 рубля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подготовили проект постановления правительства об индексации взносов на капремонт в многоквартирных домах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, индексация составит 6,2%.

Размер взносов может измениться уже с 1 января 2022 года, он не пересматривался два года. Минимально он составит от 5,96 до 7,31 рубля ( сейчас - от 5,62 до 6,89 рубля) за один квадратный метр общей площади жилого помещения.

- Решение о необходимости увеличения минимальных размеров взносов обсуждалось на заседании Правительства региона в октябре этого года. В ходе заседания отмечалось, что сложившаяся ситуация, когда дефицит средств не позволяет реализовывать программу капремонта в полном объеме, в будущем может обернуться проблемой, - отметили в правительстве.

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