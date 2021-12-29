В Барнауле прошли соревнования по школьному биатлону

В соревновании приняли участие ученики шестых классов Фото: Виталий БАРАБАШ

28 декабря в барнаульской СОШ №134 в рамках проекта «Биатлон в школы» состоялись соревнования среди учащихся 6-ых классов. Организаторами соревнований выступили Фонд социальных проектов Александра Локтева и «Барнаульская федерация биатлона» при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Перед соревнованиями были проведены тренировочные занятия, на которых школьников ознакомили с правилами безопасного обращения с пневматическим оружием, обучили первоначальным навыкам стрельбы из пневматического оружия биатлонистов. В каждом классе проведено несколько тренировок.

При проведении занятий применялись современные винтовки «Пионер 345К» и сопутствующее оборудование, приобретенное на средства Гранта президента РФ. Данное стрелково-спортивное оборудование позволяет развернуть пневматический биатлонный комплекс в течении 15 минут в любом спортзале или на любой площадке.

Победители и призеры награждены медалями и дипломами, которые предоставил Фонд социальных проектов Александра Локтева.

Юноши:

1 место – Илья Панин, 6 «Б»,

2 место – Роман Маклашевский, 6 «Б»,

3 место – Павел Вихарев, 6 «В»,

Девушки:

1 место - Екатерина Раннева, 6 «Б»,

2 место - Арина Миллер, 6 «Б»,

3 место – Екатерина Юдакова, 6 «А».

В номинации «За волю к победе» награждена Елизавета Посысаева из 6 «Б».