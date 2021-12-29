Опрос ВТБ: половина россиян выбирает экологичные подарки на Новый год

Почти половина жителей нашей страны учитывает экологические аспекты при выборе новогодних подарков для родных и близких. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ накануне Нового года. Почти 40% респондентов готовы потратить на сюрпризы к праздникам свыше 5 тыс. рублей, а наиболее желанным подарком называют гаджеты.

Согласно данным опроса ВТБ, 45% аудитории выбирают в качестве подарков для близких полезные товары длительного пользования и используют натуральную упаковку. Еще для четверти опрошенных принципиальным является соответствие подарка пожеланиям, независимо от его экологичности, а каждый десятый просто выбирает на Новый год недорогие сувениры. При этом многие проявляют не только экологическую, социальную ответственность: каждый шестой принимает участие в новогодних благотворительных акциях, а каждый пятый – регулярно помогает различным фондам.

На новогодние подарки для родных и близких россияне иногда готовы потратить даже больше, чем непосредственно на праздничный стол: почти 40% - свыше 5 тыс. рублей, еще четверть - от 3 до 5 тыс. рублей. Совсем не планируют дарить подарки или готовы выделить на них менее 1 тыс. рублей всего по 6% опрошенных.

Согласно опросу, 39% россиян закупаются подарками на предновогодних распродажах: среди женщин эта доля достигает 44%, а среди мужчин об этом заявили 35%. Примерно 20% респондентов с помощью распродаж подготовят к празднику свой дом и гардероб. Еще по 10% уже закупились всем необходимым во время «Черной пятницы» или предпочитают сэкономить деньги на праздники, а четверть вообще не верит в возможность выгодного шопинга на распродажах.

Самым желанным подарком на Новый год для россиян станут гаджеты, а также другая электроника, бытовая техника и оборудование: их назвали предпочтительным знаком внимания четверть опрошенных. На втором месте по популярности – подарочные сертификаты, парфюмерия и путешествия, причем женщины их выбирают намного чаще мужчин. Но треть опрошенных считает, что лучший подарок – это близкие люди рядом, а 38% отмечают, что главное – внимание.

Как отмечают аналитики программы лояльности Мультибонус ВТБ, спрос на гаджеты в маркетплейсе программы в декабре действительно вырос на четверть к предшествующему периоду. В том числе значительно повысился интерес к товарам из категории акустики и аудио, а спрос на проигрыватели виниловых дисков увеличился вдвое. Почти втрое выросли продажи джойстиков и геймпадов.

Ближе к новогодним праздникам, в 20-х числах декабря на 90% повысился интерес клиентов к сертификатам на доставку еды и продуктов, более чем в два раза вырос спрос на игры и софт, также отмечен всплеск продаж электронных книг. Популярным подарком для мужчин, по данным аналитиков Мультибонуса, станут инструменты: спрос на товары в этой категории вырос в преддверии праздников на 74%.

Также россияне готовятся к путешествиям: чемоданы в маркетплейсе Мультибонуса клиенты ВТБ в преддверии новогодних праздников стали покупать в 8,5 раз чаще, чем до новогодней распродажи. При этом, по данным опроса ВТБ, выбраться за город намерены 20% респондентов, заняться зимними видами спорта – 12%. В путешествие по стране готовы отправиться 6% россиян, а за границу – всего 2%.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.