На Алтае парочка занималась сбытом фальшивых пятитысячных купюр

Мужчина и женщина причастны к сбыту трех фальшивых пятитысячных купюр в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельных денежных купюр. Как сообщили в пресс-службе регионального управления полиции, к делу причастна парочка злоумышленников.

В ходе следствия выяснилось, что 38-летняя женщина и 45-летний мужчина, проживающие вместе, причастны к сбыту трех фальшивых пятитысячных купюр в Барнауле.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали двоих злоумышленников на месте сбыта поддельной пятитысячной купюры, - отметили в полиции.

В отношении гражданских супругов возбудили уголовное дело. К слову, всего на территории края в этом году зарегистрировано 153 факта сбыта фальшивок.