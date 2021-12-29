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Политика29 декабря 2021 4:56

Алтайский губернатор отправился в рабочую поездку в Яровое

В городе продолжаются проблемы с теплоснабжением
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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В городе продолжаются проблемы с теплоснабжением

В городе продолжаются проблемы с теплоснабжением

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В среду, 29 ноября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправился в Яровое, где до сих пор наблюдаются проблемы с теплоснабжением. Вместе с главой региона в город выехали заместители губернатора и министры, а также журналисты, пишет «Толк».

На месте Виктор Томенко проведет совещание с местными чиновниками и эксплуатантом ТЭЦ – МУП «ЯТЭК». Предполагается, что делегация посетит и саму станцию.

Напомним, осенью на котельной было несколько аварий, когда из строя выходили котлы. Из-за этого жители оставались без отопления.