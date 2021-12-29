Губернатор Алтайского края вручил дипломы первым выпускникам краевой программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики

Обучение финансируется полностью за счет средств краевого бюджета Фото: из архива компании

Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики была запущена по поручению главы региона летом 2021 года в соответствии с предложениями Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края и ведущих промышленных предприятий региона. Образовательный проект реализован впервые на базе АлтГТУ в рамках подпрограммы «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Обучение финансируется полностью за счет средств краевого бюджета и предусматривает ежегодную профессиональную переподготовку не менее 60 человек в формате вечернего обучения (без отрыва от производства) по направлению «Управление цифровым производством и современные методы повышения производительности труда».

В рамках проводимого конкурсного отбора в текущем году всего поступило 240 заявок претендентов от 45 промышленных предприятий региона и 5 предприятий энергетического комплекса. В итоге прошли обучение и защитили свои выпускные работы 63 представителя предприятий Алтайского края. Среди них - представители компаний «Алтайвагон», «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод», Алтайского приборостроительного завода «Ротор», «СельхозАгрегат», «Нортек», «Сибэнергомаш - БКЗ», Рубцовского проектно-конструкторского технологического института, Бийского завода стеклопластиков, Рубцовского завода запасных частей, Барнаульского вагоноремонтного завода, Алтайского трансформаторного завода, Барнаульской сетевой компании, Федерального научно-производственного центра «Алтай».

Губернатор Виктор Томенко поздравил первых выпускников программы с успешным завершением обучения и отметил, что требования, которые сегодня выдвигаются экономикой перед предприятиями промышленной, энергетической сферы, требуют постоянного повышения квалификации. «Сегодня недостаточно получить базовые знания, совершенствоваться непосредственно у себя на производстве, необходимо искать новые знания и новые возможности. Я уверен, что «век живи - век учись» - это формула всех тех, кто принял участие в программе и завершил ее. Это означает усиленную, напряженную дополнительную работу, это вечерние занятия без отрыва от производства. Я сам неоднократно в ходе своей трудовой, профессиональной управленческой карьеры неоднократно в такого рода подготовках, переподготовках принимал участие. И хорошо понимаю те эмоции, которые вы сейчас переживаете», - отметил Губернатор края.

https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-viktor-tomenko-vruchil-diplomy-pervym-vypusknikam-kraevoi-programmy-perepodgotovki-inzhenernyh-kadrov-dlya-promyshlennosti-i-energetiki_963870.html

Виктор Томенко также отметил высокую значимость обратной связи по итогам обучения от участников первого выпуска программы для последующего ее совершенствования. Программа переподготовки инженерных кадров обязательно будет продолжена.

Глава региона вручил дипломы 11 выпускникам, которые показали лучшие результаты на защите своих выпускных проектов. В церемонии вручения дипломов также принял участие заместитель Председателя Правительства края Александр Климин.

Виктор Томенко посетил учебные аудитории, лаборатории, где проходили занятия участников Губернаторской программы.

Как отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков, занятия проводили эксперты, практикующие специалисты, ведущие преподаватели Алтайского государственного технического университета в формате лекций, практик, деловых игр, мастер-классов. Летом слушатели участвовали в международных онлайн-стажировках: инженеры из Барнаула, Рубцовска и Бийска встречались с представителями компаний KUKA, Bosch, Phoenix Contact. Также была организована стажировка на предприятиях Новосибирской области для обмена опытом, ознакомления с техническими возможностями компаний «Элизиум» и NPM Group, Новосибирского завода светодиодной продукции.

«Выражаю благодарность Правительству Алтайского края, региональному Союзу промышленников за оказанное доверие Алтайскому государственному техническому университету в реализации программы. Программа получилась, и свидетельство этому высокий интерес на стадии ее запуска. Был серьезный отбор слушателей – четыре человека на место. Занятия продолжались до позднего вечера и мы видели большую заинтересованность обучающихся. Очень надеюсь, что программа будет продолжена и в следующем году», – сказал Андрей Марков. И поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.

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