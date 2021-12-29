Бийский комбинат могут наказать за копоть от котельных

Жители Заречья задыхаются из-за отходов фабрики. Фото: БР

Льнокомбинат в Бийске могут привлечь к ответственности за копоть от котельных. Как пишет “Бийский рабочий” со ссылкой на Минприроды Алтайского края, ситуация взята на контроль.

Ранее издание сообщало, что жители Заречья жалуются на постоянные выбросы местной фабрики.

Выяснилось, что ранее комбинат уже привлекался к ответственности, после чего он устранял нарушения. На предприятии даже установили дополнительный батарейный «циклон».

- Локальное ЧП, которое произошло несколько дней назад, является результатом неправильной эксплуатации очистных установок при их очистке. Инспектор регионального экологического надзора будет возбуждать административные дела за допущенное предприятием нарушение, - отметили в министерстве.