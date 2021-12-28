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Дом. Семья28 декабря 2021 11:23

Барнаульские студенты передали 100 килограммов корма в приют для животных

Также во время благотворительной акции собрали поводки, пеленки и одежду для животных
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За месяц в общей сложности собрано 100 килограммов корма, а также поводки, пеленки и одежда для животных

За месяц в общей сложности собрано 100 килограммов корма, а также поводки, пеленки и одежда для животных

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульские студенты движения #сборникхештегов передали в новоалтайский приют «Территория спасения» корм для животных. Его собрали учащиеся и преподаватели во время проведения благотворительной акции «Лапа добра», сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

– Не каждый может приютить питомца, но каждый может накормить. За месяц в общей сложности собрано 100 килограммов корма, а также поводки, пеленки и одежда для животных, — сказала Татьяна Симакова, помощник руководителя добровольческого движения #сборникхештегов.

Сейчас боксы по сбору корма для питомцев установили в учебных заведениях Новоалтайска, а после новогодних праздников акция «Лапа добра» стартует в Заринске.