На Алтае осудили мать за истязание детей, которых она выгоняла без одежды на мороз

Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили мать за истязание детей. Как сообщают в пресс-службе краевого следкома, женщина практически ежедневно пила и халатно относилась к содержанию несовершеннолетних.

У детей было множество домашних обязанностей. Старшие девочки ухаживали за братьями и сестрами, готовили еду, в том числе для грудного ребенка, когда мать на длительное время уходила из дома. Мальчики следили за хозяйством и собирали хворост, так как мать не покупала на зиму дрова.

– Женщина также не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, довольствуясь лишь тем, что отдавали неравнодушные жители села. Детские пособия она тратила на покупку спиртного. Часто обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, истязала детей, причиняя им физические и психические страдания, – пишут в следкоме

Больше всего доставалось двум старшим девочкам. Женщина их била, а затем выгоняла из дома без одежды и обуви зимой. Также злоумышленница вовлекала свою старшую дочь и ее друзей в распитие алкоголя.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.