Житель Барнаула возмутился ценой на гречку, которая достигла 184 рублей

В этом году в Алтайском крае урожай гречки собрали больше, чем в прошлом году Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаул пожаловался на подорожание гречки в Алтайском крае. Он выложил пост в паблик «Черный список Барнаул» с фотографией ценника, на котором указано, что крупа стоит 184 рубля.

– Дорогой наш губернатор! Вы в недавнем интервью долго рассказывали нам, что в Алтайском крае цены стабильны, в том числе на гречку цена ниже остальных регионов. Скажите, пожалуйста, где расположен этот магазин, в котором вы покупаете по низким и стабильным ценам? – сказано в посте.

По словам автора, он сделал фото в магазине Мария-ра на Павловском тракте.

Напомним, ранее алтайский министр ответил на вопрос о подорожании круп на фоне хорошего урожая.