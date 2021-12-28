В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 449 новых случаев заболевания ковидом

На сегодняшний день в регионе насчитывается 499 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 449 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 28 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 154 человека. Кроме этого, 208 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщается в оперативной сводке оперштаба.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 499 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 220 человек.

Общее число заболевших за все время пандемии превысило 118 тысяч человек.