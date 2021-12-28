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Здоровье28 декабря 2021 8:45

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 449 новых случаев заболевания ковидом

Общее число заболевших превысило 118 тысяч человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в регионе насчитывается 499 тяжелобольных пациентов

На сегодняшний день в регионе насчитывается 499 тяжелобольных пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 449 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 28 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 154 человека. Кроме этого, 208 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщается в оперативной сводке оперштаба.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 499 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 220 человек.

Общее число заболевших за все время пандемии превысило 118 тысяч человек.