В алтайской инспекции Гостехнадзора заявили, что горки во дворах заливать можно

ГОСТу подлежат муниципальные горки, которые приравняли к аттракционам Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской инспекции Гостехнадзора рассказали, что снежные горки во дворах строить можно без специальных документов. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на начальника отдела по надзору за аттракционами региональной инспекции Гостехнадзора Василий Вебера.

– К снежным горкам, которые строятся во дворах, нет стандартов и обязательных требований. В наших документах даже нет понятия «снежная горка». Такие горки не подлежат ни государственному надзору, ни государственной регистрации, – заявил он.

По его словам в инспекцию поступает по этому поводу много обращений от жителей и ТСЖ. Однако ГОСТу подлежат только муниципальные горки, которые приравняли к аттракционам. Тем не менее, Василий Вебер рекомендовал строить дворовые снежные горки в безопасных местах, в удалении дорог. Построить на них ступеньки, а также перила. При этом не следует оставлять детей без присмотра взрослых.

Напомним, ранее «КП» писала о том, почему в этом году не строят горки в ледовых городках.