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Происшествия28 декабря 2021 4:00

Троих взрослых и ребенка спасли пожарные из горящего дома в Благовещенке

ЧП произошло ночью
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Площадь пожара составила около 90 "квадратов"

Площадь пожара составила около 90 "квадратов"

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью, 28 декабря, в Благовещенке произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение в службе спасения поступило в 01:38 часов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. На момент прибытия спасателей крышу дома охватил открытый огонь.

– Людям, находившимся внутри, путь к выходу был отрезан. Пожарные через оконный проем эвакуировали из дома троих человек, в том числе ребенка, - рассказал Станислав Бухалов, заместитель начальника 12 пожарно-спасательного отряда.

Площадь пожара составила около 90 "квадратов". Чтобы потушить разбушевавшийся огонь пожарным потребовалось около часа.