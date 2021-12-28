Троих взрослых и ребенка спасли пожарные из горящего дома в Благовещенке

Площадь пожара составила около 90 "квадратов" Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью, 28 декабря, в Благовещенке произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение в службе спасения поступило в 01:38 часов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. На момент прибытия спасателей крышу дома охватил открытый огонь.

– Людям, находившимся внутри, путь к выходу был отрезан. Пожарные через оконный проем эвакуировали из дома троих человек, в том числе ребенка, - рассказал Станислав Бухалов, заместитель начальника 12 пожарно-спасательного отряда.

Площадь пожара составила около 90 "квадратов". Чтобы потушить разбушевавшийся огонь пожарным потребовалось около часа.