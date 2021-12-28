В Барнауле «Газель» лишилась передних колес в результате ДТП с легковушкой

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошла авария с участием «Газели». ДТП произошло на пересечении улиц Северо-Западной и Юрина. О происшествии рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

– В результате автомобиль остался без передних колес. Пострадавших нет, – пишут в паблике.

Со слов участника происшествия, его подрезал водитель на легковушке, после чего скрылся с места аварии. На время движение на участке дороги от улицы Юрина до Георгия Исакова из-за ДТП полностью парализовало.

Напомним, ранее «Комсомолка писала, что в минувшие выходные в Республике Алтай произошло жесткое ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.