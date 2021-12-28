В Барнауле выставили на продажу недостроенный дом отдыха на берегу Оби за 115 млн рублей

Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Барнауле выставили на продажу недостроенное здание на берегу реки Обь. Объявление появилось на сайте «Авито».

– Продаются объекты незавершенного строительства, общей площадью 2257.4 кв. м. Объекты располагаются на земельном участке площадью 59283 кв. м. возле реки Обь, – сказано в объявлении.

Среди сооружений на территории есть выгребная яма, противопожарные емкости, водозабор с двумя скважинами и др. Продавец назначил цену в 115,2 млн рублей.

Как пишет «Толк», это бывший отель «Heliopark-Барнаул», где ранее возвели гостиничное здание, трансформаторную подстанцию и причал для маломерных судов. Первые гости должны были заселиться туда еще в 2018 году, однако дома отдыха так и не заработал.