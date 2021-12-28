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Общество28 декабря 2021 2:10

График работы алтайских поликлиник изменится в новогодние праздники

Будет всего три выходных
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Для приема неотложных вызовов в поликлиниках контакт-центры

Для приема неотложных вызовов в поликлиниках контакт-центры

Фото: Олег УКЛАДОВ

В предстоящие новогодние праздники поликлиники Алтайского края изменят график работы. О новом режиме рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

– 31 декабря, 2 и 8 января – с 8:00 до 14:00

– с 3 по 6 января – с 8:00 до 18:00.

– 1, 7, 9 января – выходные дни.

Отмечается, что жители региона смогут попасть на прием даже к узким специалистам при необходимости. Также в эти дни будут проводиться лабораторные и инструментальные обследования.

Для приема неотложных вызовов в поликлиниках контакт-центры будут работать ежедневно с 8:00 до 18:00.

Подробнее с графиком работ медучреждений в период праздников можно ознакомиться здесь.