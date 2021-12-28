Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 1:15

Погода в Алтайском крае 28 декабря 2021 года: столбик термометра покажет от -2 до -7 градусов

Ожидается преимущественно без осадков
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ветер подует юго-западный со скоростью 3-8 м/с

Ветер подует юго-западный со скоростью 3-8 м/с

Фото: Татьяна Гейнрих

28 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – рассказали в ЦГМС.

В Барнауле сегодня, 28 декабря, столбик термометра будет держаться на отметке от -5 до -7 градусов. Прогнозируется также преимущественно без осадков. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер подует юго-западный со скоростью 3-8 м/с.