Погода в Алтайском крае 28 декабря 2021 года: столбик термометра покажет от -2 до -7 градусов

Ветер подует юго-западный со скоростью 3-8 м/с Фото: Татьяна Гейнрих

28 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – рассказали в ЦГМС.

В Барнауле сегодня, 28 декабря, столбик термометра будет держаться на отметке от -5 до -7 градусов. Прогнозируется также преимущественно без осадков. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер подует юго-западный со скоростью 3-8 м/с.