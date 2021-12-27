Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 13:30

В Алтайском крае внук убил деда после просьбы выкопать картофель

Молодого человека осудили
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
От полученных травм через несколько часов мужчина скончался в больнице

От полученных травм через несколько часов мужчина скончался в больнице

Фото: Олег УКЛАДОВ

20-летнего жителя Заринского района признан виновным в убийстве дедушки. Молодого человека осудили, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия и суда, днем в сентябре 2021 года в одном из населенных пунктов Заринского района молодой человек ударил ножом 68-летнего деда. От полученных травм через несколько часов мужчина скончался в больнице, – отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что конфликт между родственниками произошел на почве отказа внука помочь деду копать картофель.

Во время предварительного следствия молодой человек полностью признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима.