В Алтайском крае внук убил деда после просьбы выкопать картофель

От полученных травм через несколько часов мужчина скончался в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

20-летнего жителя Заринского района признан виновным в убийстве дедушки. Молодого человека осудили, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия и суда, днем в сентябре 2021 года в одном из населенных пунктов Заринского района молодой человек ударил ножом 68-летнего деда. От полученных травм через несколько часов мужчина скончался в больнице, – отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что конфликт между родственниками произошел на почве отказа внука помочь деду копать картофель.

Во время предварительного следствия молодой человек полностью признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима.