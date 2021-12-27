Барнаулец сдал на металлолом холодильник из съемной квартиры

Мужчина раскаялся в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили мужчину, который сдал на металлолом холодильник из съемной квартиры. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Яна Дуброва, помощник прокурора Железнодорожного района.

– В июле 2020 года мужчина снял в аренду квартиру с имеющейся в ней мебелью, в том числе там находился холодильник, который принадлежал арендодателю.

Через полгода горожанин сдал холодильник в пункт приема металла, чем причинил хозяйке квартиры материальный ущерб на сумму более трех тысяч рублей, – отметила Яна Дуброва.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.