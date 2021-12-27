Замглавврача алтайского наркодиспансера осудили за взятку

Замглавного врача приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера осудили за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура региона.

– С января 2018 года по март 2021 года он получил от предпринимателя взятку в общей сумме 255 тысяч рублей за незаконные действия, выразившиеся в нарушении установленного законодательством порядка выбора в качестве исполнителя услуг для диспансера, – отметили в ведомстве.

Замглавного врача приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. В доход государства конфисковали денежную сумму, эквивалентная размеру взятки. Приговор еще не вступил в свою в законную силу.