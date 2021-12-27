27 человек с COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 27 пациентов с COVID-19. 24 из них скончались из-за коронавируса, три – по иным причинам, сообщает оперштаб региона.

– Общее число умерших с коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 7929, в том числе 6478 случаев от COVID-19, 1451 – иные причины смерти, – отметили в оперативном штабе.

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также растет, их уже 117657 человек, в том числе 10350 детей. при этом выздоровели 96547 человек.

Из общего числа заболевших 949 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 75693 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 117657 заболевших: 23693 – больных внебольничной пневмонией, 84011 – заболевших ОРВИ, 9953 случая – бессимптомное течение.