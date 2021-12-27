В Барнауле бывшего чиновника осудили за растрату

Его приговорили к условному сроку Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего главу и главного специалиста Лебяжинской сельской администрации Барнаула осудили за мошенничество и растрату. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия и суда, с августа по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по выполнению работ и услуг по благоустройству территории, подготовки инфраструктуры района к зимнему периоду, проведению культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным сотрудникам указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически муниципальному заказчику не оказывались, – отметили в ведомстве.

В итоге администрации был причинен ущерб на сумму более 207 тысяч рублей.

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года они изготовили фиктивные документы, согласно которым один из предпринимателей выполнил работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района. После увольнения их представили новому главе администрации. Обвиняемые получили более 450 тысяч рублей, что является крупным размером.

Во время предварительного следствия они полностью признали свою вину. Суд приговорил бывшего главу к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Экс-главному специалисту назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.