459 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровевших от ковида в Алтайском крае также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 459 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 11765, пишет оперативный штаб.

– По состоянию на 27 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 278 человек. Кроме этого, 219 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 499, из них подключено к аппаратам ИВЛ –219. Минздрав края развернул 3530 коек, к кислороду имеют подключение 3118, с ИВЛ – 360.

Выздоровевших от ковида в Алтайском крае также стало больше. За сутки их число увеличилось на 627 человек. Всего их уже 96547.