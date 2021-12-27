Пять школ Алтайского края попали в число лучших в России

Пять образовательных учреждений Алтайского края прошли в финальный этап всероссийского конкурса «Лучшая Школа России 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пять образовательных учреждений Алтайского края прошли в финальный этап всероссийского конкурса «Лучшая Школа России 2021». Об этом сообщает минобрнауки региона.

– По итогам конкурса сформировали список «100 лучших школ России», среди которых средняя общеобразовательная школа № 23 Рубцовска, лицей №3 Барнаула, Ремзаводская средняя общеобразовательная школа Павловского района, средняя общеобразовательная школа № 137 Барнаула и Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в отдельных номинациях наградили директора средней общеобразовательной школы № 23 Рубцовска Юрия Ямилова и его заместителей Анна Логинову и Татьяна Ямилову.

Всего из Алтайского края в конкурсе участвовало 31 образовательное учреждение.