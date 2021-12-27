Юная жительница Барнаула сыграла на концертном рояле в филармонии

Мария не видит с рождения Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

13-летняя жительница Барнаула сыграла на концертном рояле в филармонии Алтайского края. Таким образом губернатор Виктор Томенко исполнил желание девочки, присоединившись к всероссийской акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба правительства региона.

– Под Новый год Мария Саунина загадала два желания: сыграть на настоящем концертном рояле и получить в подарок портативную музыкальную колонку. Обе детские мечты исполнились, – отметили в пресс-службе.

Мария сыграла произведения Иоганна Баха (Прелюдия и фуга до мажор) и Сергея Прокофьева («Тарантелла»).

Добавим, что Мария не видит с рождения, воспитывается в приемной семье.