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Общество27 декабря 2021 6:10

«Модест» присоединят к Барнаульскому молочному комбинату

Детскую молочную продукцию, которую выпускают под этим и другими брендами, продолжат производить
Герман Архаров
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Решение о реорганизации приняли 18 ноября

Решение о реорганизации приняли 18 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

К Барнаульскому молочному комбинату присоединят акционерное общество «Модест». При этом детскую молочную продукцию, которую выпускают под этим и другими брендами, продолжат производить. Об этом сообщает «Толк».

– Реорганизация связана с необходимостью оптимизации структуры управления и сокращения коммерческих расходов, что в условиях глобального роста затрат на производство позволит сохранить качественный продукт по цене, доступной для широкого круга населения, – приводит издание слова Натальи Кишкиной, гендиректора БМК.

Решение о реорганизации приняли 18 ноября, а официально процедуру запустили 15 декабря.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году барнаульский бизнесмен Гарри Шония выкупил компанию «Модест». Тогда он обещал восстановить «Модест», сохранив профиль предприятия – производство молочного детского питания.