Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 5:03

На Змеиногорском тракте в Барнауле появится развязка за 1,5 млрд рублей

В настоящее время специалисты занимаются разработкой проекта развязки
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строить транспортную развязку планируют за средства от инфраструктурного кредита

Строить транспортную развязку планируют за средства от инфраструктурного кредита

Фото: Олег УКЛАДОВ

На пересечении Змеиногорского и Южного трактов в краевой столице планируют построить трехуровневую транспортную развязку. Об этом сообщает amic.ru.

– По предварительным подсчетам, на постройку необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сумма не окончательная и могут потребоваться дополнительные вложения, – отмечает издание.

Строить транспортную развязку планируют за средства от инфраструктурного кредита. Регион получит его на 15 лет под 3% годовых. В настоящее время специалисты занимаются разработкой проекта развязки. Ее завершат к марту 2022 года. Строительство планируют закончить к концу 2023 года

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие дороги обновят в Алтайском крае по нацпроекту в 2022 году.