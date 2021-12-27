35-летняя женщина погибла в ДТП на Алтае

Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Ночью 26 декабря в Республике Алтай автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП погиб один человек, пишет региональное управление МВД.

– 35-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Avensis, двигаясь со стороны села Кош-Агач в направлении села Ташанта. Он не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на бордюрное ограждение, от которого машину откинуло на левую обочину дороги с последующим опрокидыванием, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пассажир автомобиля, 35-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Водитель получил травмы,его доставили в больницу, где взяли кровь на наличие алкоголя. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.