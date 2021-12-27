Нереально интересно: Wink подготовил новогоднее киноменю

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома» Фото: из архива компании

К длинным новогодним каникулам видеосервис Wink «Ростелекома» подготовил яркое киноменю, которое объединяет приключения, фантастику и юмор. Эмоций от новинок хватит на все праздничные дни.

24 декабря зрители Wink увидели премьеру рождественской серии третьего сезона британского ситкома «Призраки» (16+) в эксклюзивной озвучке Кураж-Бамбея. Как готовятся к любимому празднику герои российского сериала «Зёма» (18+), тоже расскажет специальный новогодний эпизод 30 декабря. Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» (18+) — приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов. 29 декабря его поклонников ждет история обращения самого молодого смоленского вурдалака. Фильм «Охотники за привидениями: наследники» (12+) зрители увидят пятого января. Приключения семьи Игона Спенглера, одного из знаменитых Ghostbusters, снял сын режиссера оригинальной картины 1984 года Джейсон Райтман. Семейное роуд-муви «10 дней с Сантой» (12+) приглашает 3 января в предновогоднюю Лапландию, вполне достоверно снятую в итальянских Альпах.

В российской комедии «Чиновник» (18+) празднику места не нашлось, ведь ее главный герой, владелец строительной компании, — на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую готов знакомый чиновник, нужно лишь замотивировать его. Пользователи Wink смогут посмотреть фильм 4 января.

Поклонников фильмов, основанных на реальных событиях, ждут две российские премьеры с самыми настоящими героями. В образе капитана Николая Комлева (Пётр Фёдоров) в военной драме «Летчик» (12+) режиссер Ренат Давлетьяров объединил сразу несколько судеб, в том числе и историю легендарного Алексея Маресьева. Зрителям Wink она доступна с 24 декабря. В центре сюжета драмы «Небо» (12+) тоже военные летчики, но сражаются они в других условиях: это первый художественный фильм, рассказывающий о контртеррористической операции в Сирии. В видеосервисе Wink картину можно будет посмотреть с 3 января.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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