Житель Алтайского края угрожал двум женщинам убийством

Мужчину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Алтайского края осудили за угрозу убийством. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Савиных.

– Пьяный мужчина поссорился с двумя женщинами. Он угрожал им убийством и подкреплял слова активными действиями. В итоге потерпевшие обратились в полицию, – пояснила Юлия Савиных.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. С учетом совокупности отягчающих и смягчающих обстоятельств его приговорили к 1 году лишению свободы условно.