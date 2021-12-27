На Алтае выросла миграционная убыль населения

За 10 месяцев 2021 года из Алтайского края уехали 26264 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В период с января по октябрь этого года Алтайский край покинули 26264 человека. При этом миграционная убыль населения за этот период составила 3,6 тысяч. Об этом сообщает Алтайкрайстат

– За 10 месяцев 2021 года из Алтайского края уехали 26264 человека, а прибыли в регион 22632, – следует из данных.

В другие регионы отправились 21 940 человек, страны – 4324 человека. При этом в Алтайский край приехал 15741 житель других регионов. Кроме того, 6891 человек приехал в регион из других стран.

В итоге общая миграционная убыль края составила -3632.В январе – октябре прошлого года этот показатель составлял -1520.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае с января по октябрь 2020 года естественная убыль населения выросла в 1,5 раза в сравнению с таким же периодом прошлого года.