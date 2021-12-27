Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 2:00

Жительница Барнаула украла вещи из магазина

Она признала вину и раскаялась
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горожанку осудили

Горожанку осудили

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщину осудили за кражу вещей из магазина. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Савиных.

– Женщина пришла в один из магазинов и взяла в торговом зале вещи, после чего последовала с ними в примерочную. Там она оторвала с некоторых вещей этикетки и магниты, а затем положила в сумку. После этого прошла мимо кассы и, не рассчитавшись, вышла из магазина, – отметила Юлия Савиных.

Сумма ущерба превысила 11 тыс. руб.

Горожанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учетом совокупности обстоятельств женщине назначили наказание в виде штрафа.