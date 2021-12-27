27 декабря в Алтайском крае прогнозируют снег и до -8 градусов

В регионе будет дуть восточный ветер с переходом на юго-западный Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 27 декабря, в Алтайском крае столбики термометров покажут -3…-8 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, – отметили синоптики.

В регионе будет дуть восточный ветер с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается -4…-6 градусов. Во второй половине дня небольшой снег. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.