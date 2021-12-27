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Общество27 декабря 2021 1:30

27 декабря в Алтайском крае прогнозируют снег и до -8 градусов

В Барнауле ожидается -4…-6 градусов
Герман Архаров
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В регионе будет дуть восточный ветер с переходом на юго-западный

В регионе будет дуть восточный ветер с переходом на юго-западный

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 27 декабря, в Алтайском крае столбики термометров покажут -3…-8 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, – отметили синоптики.

В регионе будет дуть восточный ветер с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается -4…-6 градусов. Во второй половине дня небольшой снег. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.