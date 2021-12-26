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Общество26 декабря 2021 11:23

На Алтае осудили двух “черных лесорубов” за рубку берез

Мужчины совершили преступление летом этого года
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Мужчины совершили преступление летом этого года

Мужчины совершили преступление летом этого года

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Двух жителей Тюменцевского района осудили за рубку 12 берез. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, они возместили причиненный ущерб.

Летом этого года мужчины 1960 и 1972 годов рождения без разрешительных документов вырубили на участке Тюменцевского участкового лесничества Кулундинского лесничества спилили 12 берез. Деревья они разрубили на чурки и собрались вывезти их к себе домой, но их заметили жители села, поэтому реализовать задуманное не удалось.

- Бензопила и спиленные деревья были изъяты. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, - отметили в полиции.

В итоге суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа - 5 тысяч рублей.

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